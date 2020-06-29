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Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı

Orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla kiralanan amfibik uçaklar, Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangını söndürmek amacıyla kullanıldı. Kiralanan amfibik uçaklar böylelikle İstanbul'da ilk kez kullanılmış oldu.

HABERİN
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IHA29 Haziran 2020 Pazartesi 08:01 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 08:04
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Maltepe’de Kayışdağı Ormanı’nda bugün çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve iki helikopter müdahale etti. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına aynı zamanda amfibik uçak ile de müdahale edildi. 4 adet amfibik uçak, 2020 yılında yaşanacak muhtemel orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla geçtiğimiz Şubat ayında Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanmıştı. Kiralanan amfibik uçaklar, İstanbul’da ilk kez Kayışdağı Ormanı’nda çıkan yangında kullanılmış oldu.

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