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Amsterdam'da Türkiye için deprem seferberliği

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, geliri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışlanmak üzere 'Depremzedeler İçin Hep Beraber' adlı yardım etkinliği düzenlendi.

AA26 Şubat 2023 Pazar 23:19 - Güncelleme:
Amsterdam'da Türkiye için deprem seferberliği
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Amsterdam'ın önemli performans mekanlarından, 400 kişi kapasiteli Melkweg Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte, Türk, Suriyeli ve Hollandalı müzisyenler sahne aldı.

Türkçe ve Arapça kısa film gösterimi yapılan yardım etkinliğine, Hollandalılar ve ülkede yaşayan yabancılar yoğun ilgi gösterdi.

MELKWEG BAĞIŞI İKİYE KATLAYACAK

Konserin organizasyonuna öncülük eden Melkweg, bilet gelirlerinin, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Hollanda'daki STK'lerin ortaklaşa yürüttüğü Giro555 bağış kampanyasına gönderileceğini açıkladı.

Melkweg ayrıca, bilet hasılatı kadar bağışın kurum adına Giro555 hesabına yatırılarak, konser ve film gösteriminden elde edilen bağışı ikiye katlayacağını bildirdi.

Etkinlik salonunda yemek standı kuran STK'ler, izleyicilere satış yaparak buradan elde ettikleri geliri kendi yardım projeleri için kullanacaklarını kaydetti.

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