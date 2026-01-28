İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4136
  • EURO
    51,8948
  • ALTIN
    7367.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ana arterler, köprüler ve TEM kilit! İşte İstanbul trafik verileri
Güncel

Ana arterler, köprüler ve TEM kilit! İşte İstanbul trafik verileri

Haftanın üçüncü iş gününde mesai bitimiyle birlikte İstanbul trafiği adeta durma noktasına geldi. Paylaşılan verilere göre kent genelinde trafik yoğunluğu zirveyi gördü. Ana arterlerde, köprü girişlerinde ve TEM'de trafik adım adım seyrediyor.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 18:47 - Güncelleme:
Ana arterler, köprüler ve TEM kilit! İşte İstanbul trafik verileri
ABONE OL

Kentte mesainin bitmesiyle artan trafik nedeniyle ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de trafik yoğun seyrediyor. Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu-Avrupa yönünde köprü girişine kadar trafik yoğunluğu gözleniyor.

D-100 karayolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla yoğunluk yaşanırken, Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar da hafif yoğunluk gözleniyor.

TEM Kavacık'tan Anadolu yönünde başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar uzanıyor.

TEM Otoyolu'nda Ümraniye-Ataşehir ve Ataşehir-Sancaktepe arasında yoğunluk gözleniyor.

Yoğunluk nedeniyle metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşandı.

Verilere göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89 ölçüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Müşteri kılığında kuyumcu soygunu: Olay anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.