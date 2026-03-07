İSTANBUL 12°C / 4°C
7 Mart 2026 Cumartesi
  Ana gündem İran ve savunma sanayi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ile görüştü
Güncel

Ana gündem İran ve savunma sanayi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Birleşik Krallık ikili ilişkilerini, bölgemizdeki çatışma sürecini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

7 Mart 2026 Cumartesi 16:04
Ana gündem İran ve savunma sanayi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Birleşik Krallık iş birliğini savunma sanayii başta olmak üzere her alanda geliştirme iradesinin güçlü olduğunu, bunu daha ileri taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılarla başlayan süreci takip ettiğini, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, hâlâ diyalog zeminini inşa etmek için yapılabilecekler olduğunu, barış odaklı çabalarımızın sürdüğünü ifade etti.

