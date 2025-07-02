Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı'ndan nefes kesen anlar

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde, 19 ülkenin fiili, 3 ülkenin gözlemci olarak katılımıyla devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere yer verildi.
��️23 Haziran- 3 Temmuz 2025— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2025
Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde; 19 ülkenin fiilî, 3 ülkenin gözlemci olarak katılımıyla devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/DpgTKDPDbU