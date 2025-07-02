Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı'ndan nefes kesen anlar

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde, 19 ülkenin fiili, 3 ülkenin gözlemci olarak katılımıyla devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere yer verildi.