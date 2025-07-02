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Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı'ndan nefes kesen anlar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde devam eden 'Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı'na ilişkin görüntü paylaştı.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 17:27 - Güncelleme:
Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı'ndan nefes kesen anlar
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde, 19 ülkenin fiili, 3 ülkenin gözlemci olarak katılımıyla devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere yer verildi.

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