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  • 'Anadolu Ajansı, 2 Nisan'daki kart harcamalarını kendisi hesapladı' iddiasına yalanlama
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'Anadolu Ajansı, 2 Nisan'daki kart harcamalarını kendisi hesapladı' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan, “Anadolu Ajansı, 2 Nisan'daki kart harcamalarını kendisi hesapladı” iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

HABER MERKEZİ3 Nisan 2025 Perşembe 18:27 - Güncelleme:
'Anadolu Ajansı, 2 Nisan'daki kart harcamalarını kendisi hesapladı' iddiasına yalanlama
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Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Anadolu Ajansı, 2 Nisan'daki kart harcamalarını kendisi hesapladı" iddiasına ilişkin DMM'den açıklama yapıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine konu olan verilerin, Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) doğrudan temin edildiğinin altı çizilen açıklamada, "Anadolu Ajansı'nın ulaştığı 28 milyar TL, 2 Nisan 2025 günü saat 17.00'ye kadar takas sistemine yansıyan veriyi ifade etmektedir. BKM'nin Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi, bir banka kartının başka bir banka POS'u veya ATM'sinde kullanılması durumunda devreye girmektedir. Bu sistem, toplam kartlı işlemlerin yaklaşık yüzde 55'ini kapsamaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Aynı bankaya ait kart ve POS cihazı arasında yapılan işlemler, bankaların kendi iç sistemleri üzerinden yürütülmekte ve BKM'ye anlık olarak yansımamaktadır. Geri kalan yüzde 45'i teşkil eden bankaların kendi ödeme sistemlerindeki veriler, BKM'ye iletildikten sonra en az 5 gün sonrasında raporlanabilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Verileri Anadolu Ajansı'nın kendisinin hesapladığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.

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