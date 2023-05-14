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Güncel

Anadolu Ajansı seçim sonuçlarını sandık başından duyurdu

Anadolu Ajansı (AA), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin sonuçları, sandık başında görev yapan 2 bin 500 personeliyle ıslak imzalı tutanaklar üzerinden duyurdu.

AA14 Mayıs 2023 Pazar 23:37 - Güncelleme:
Anadolu Ajansı seçim sonuçlarını sandık başından duyurdu
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Ajans personeli sabah saatlerinden itibaren sahaya çıkarak seçimle ilgili gelişmeleri haberleştirdi. Ajans çalışanları sandıkların kapanmasının ardından sandık başından veri girişi yaptı. Personelin bir kısmı ise merkezden veri girişi görevini üstlendi.

Anadolu Ajansının editoryal ve idari tüm personelinin görev yaptığı çalışmalara ayrıca anlaşma yapılan araştırma şirketi personeli de katıldı.

Islak imzalı tutanak görselleri, hazırlanan mobil uygulamayla sisteme girildi. Amazon Optik Karakter Tanıma sistemiyle taranan görsellerden elde edilen veriler daha sonra grafiklere dönüştürülerek abonelere aktarıldı.

  • Anadolu Ajansı
  • Cumhurbaşkanı seçimi
  • 28 Dönem Milletvekili Genel Seçimleri

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