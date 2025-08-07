İSTANBUL 30°C / 24°C
7 Ağustos 2025 Perşembe
  Anadolu Otoyolu'nda 10 araç birbirine girdi! Yaralılar var...
Güncel

Anadolu Otoyolu'nda 10 araç birbirine girdi! Yaralılar var...

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 10 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

IHA7 Ağustos 2025 Perşembe 10:28 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda 10 araç birbirine girdi! Yaralılar var...
ABONE OL

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Sapanca geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan toplam 10 araç, yağışında etkisi ile kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazasına karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye otoyol jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince kazada yaralanan 10 kişiye olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile bir süre ulaşıma kapanan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik tekrar normal seyrine döndü.

Kaza ile alakalı inceleme başlatıldı.

