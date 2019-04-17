Anadolu Otoyolu'nda bakım çalışması yapılacak
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönü Abant ile Yumrukaya kesiminde, köprü derz çalışması nedeniyle 15 gün süreyle trafik akışı sağlanamayacak.
- AA
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, otoyolun Abant gişeleri ile Yumrukaya mevkisinde yer alan Abant-2 Köprüsü'nde derz yenileme çalışması yapılacak.
Bu nedenle 1 Mayıs'a kadar, otoyolun İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Ulaşım, Ankara-İstanbul istikametinde çift yönlü sağlanacak.
Trafik akışının kontrollü sağlanacağı bölgede, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.
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