Anadolu Otoyolu'nda bakım çalışması yapılacak

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, otoyolun Abant gişeleri ile Yumrukaya mevkisinde yer alan Abant-2 Köprüsü'nde derz yenileme çalışması yapılacak.

Bu nedenle 1 Mayıs'a kadar, otoyolun İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Ulaşım, Ankara-İstanbul istikametinde çift yönlü sağlanacak.

Trafik akışının kontrollü sağlanacağı bölgede, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.