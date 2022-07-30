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Anadolu Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışması

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde başlatılan üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı İstanbul yönünde tek, Ankara istikametinde çift şeritten sağlanıyor.

AA30 Temmuz 2022 Cumartesi 09:25 - Güncelleme:
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Otoyolun Abant ile Kaynaşlı kavşakları arasında yürütülen çalışmaların hızlı şekilde tamamlanması için İstanbul istikametinin sağ ve orta, Ankara yönünün ise orta şeridi dubalarla trafiğe kapatıldı.

Ulaşımın İstanbul yönünde tek, Ankara istikametinde çift şeritten sağlandığı bölgede trafik yoğunluğu oluşması durumunda sürücüler, İstanbul istikametinde Abant, Ankara yönünde de Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Otoyoldaki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın İstanbul istikametinde sol ve orta, Ankara yönünde ise sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılacak.

Sürücülerin çalışmaların yapılacağı bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri isteniyor.

  • Anadolu Otoyolu
  • Bolu Dağı
  • onarım çalışması

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