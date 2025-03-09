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Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi öldü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi öldü.

AA9 Mart 2025 Pazar 10:01 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi öldü
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Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Murat Lezgi (31) idaresindeki 41 AGF 939 plakalı otomobil, Avşar köyü mevkisinde bariyere çarparak takla attı. Sürüklenen otomobil yaklaşık 30 metre sonra durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde araçtaki Ercan Duru (46) ve Ayhan Kaşıkçı'nın (57) hayatını kaybettiği belirlendi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan ağır yaralı sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüde, otomobilin bariyere çarptıktan sonra takla atıp metrelerce sürüklenmesi yer alıyor.

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