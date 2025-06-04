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Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla kısmen hareketlilik yaşanıyor.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 10:54 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği başladı
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Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin bir kısmı yola çıkmaya başladı.

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen otoyolun Bolu kesimi Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk görülüyor.

Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Düzce geçişinde de Sinirci, Turaplar, Beyköy ve Düzce gişeleri mevkilerinde Ankara yönünde hareketlilik yaşanıyor.

Güzergahta görev yapan jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Kocaeli geçişleri ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ise ulaşım normal akışında seyrediyor.

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