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  • Anadolu Otoyolu'nda çekiciye çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Anadolu Otoyolu'nda çekiciye çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin çekiciye çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

AA8 Aralık 2024 Pazar 11:39 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda çekiciye çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Bayram Açıkgöz idaresindeki 06 EY 3288 plakalı otomobil, viyadükler mevkisinde çekiciye arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline jandarma, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Açıkgöz ile aynı otomobilde bulunan Aziz Emre Baş hayatını kaybetti, H.K. yaralandı.

H.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

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