İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2020 Perşembe / 2 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8499
  • EURO
    7,9389
  • ALTIN
    412.776
  • BIST100
    118683
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Biber yüklü tır köprüden düştü: İki kişi yaralandı
Güncel

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Biber yüklü tır köprüden düştü: İki kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde biber yüklü tırın köprüden düşmesi sonucu iki kişi yaralandı. Ekipler devrilen tırda bulunan yaralıları araçtan çıkarak Düzce'deki hastaneye kaldırdı.

AA23 Temmuz 2020 Perşembe 10:06 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 10:06
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İstanbul yönüne seyreden Ramazan Açar idaresindeki 50 DA 356 plakalı biber yüklü tır, Küçük Melen Köprüsü geçişinde refüjü aşarak iki köprü arasından yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Ahmet Açar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler devrilen tırda bulunan yaralıları araçtan çıkarak Düzce'deki hastaneye kaldırdı.

Kara yolları ekipleri, devrilen tırın kaldırılması için başlatılan çalışma kapsamında etrafa saçılan biberleri topladı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı ekiplerce bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.