Anadolu Otoyolu'nda gece faciası: 2 ölü, 2 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde gece saatlerinde meydana gelen tır ve otobüsün karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Ziya Yılmaz (52) idaresindeki 41 EFE 37 plakalı yolcu otobüsü, Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde Ş.İ. (40) yönetimindeki tuğla yüklü 50 ABP 724 plakalı tıra çarptı.

Kazada, otobüs şoförü Ziya Yılmaz, muavin Resul Üstünyer (21), yolcu D.Y. (40) ile tır sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan muavin Üstünyer ile şoför Yılmaz, buradaKİ müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 2 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.