Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1'i polis, 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, sabah 07.20 sıralarında Anadolu Otoyolu Çamlıdere-Gerede arasında İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan 06 BMA 330 plakalı koruma aracı, 01 TZ 295 plakalı tankere arkadan çarptı.

Kazada polis memuru İbrahim Güney ve aracın sürücüsü Ahmet Ülger hayatını kaybetti.

Aracın, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk ettiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, jandarma, karayolları ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik kazası araştırma ve canlandırma ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.

Cenazeler Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.