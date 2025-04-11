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Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1'i polis, 2 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde koruma aracının karıştığı trafik kazasında polis memuru İbrahim Güney ile aracın sürücüsü Ahmet Ülger hayatını kaybetti.

AA11 Nisan 2025 Cuma 13:26 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1'i polis, 2 kişi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, sabah 07.20 sıralarında Anadolu Otoyolu Çamlıdere-Gerede arasında İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan 06 BMA 330 plakalı koruma aracı, 01 TZ 295 plakalı tankere arkadan çarptı.

Kazada polis memuru İbrahim Güney ve aracın sürücüsü Ahmet Ülger hayatını kaybetti.

Aracın, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk ettiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, jandarma, karayolları ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik kazası araştırma ve canlandırma ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.

Cenazeler Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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