Anadolu Otoyolu'nda kaza: 2 kişi yaralandı

AA 01 Nisan 2020 Çarşamba 13:21 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 13:21

İstanbul'dan Düzce istikametine seyreden Selçuk D. idaresindeki 16 KRG 50 plakalı otomobil, Düzce kavşağında bariyere çarptı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle bariyere saplandı.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen İsmet Y. idaresindeki 34 VAU 30 plakalı otomobil de bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan İsmet Y. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Esma D. sağlık personelince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri otomobili saplandığı yerden çıkarmak için bariyeri kesti.

Bölgede bir süre aksayan trafik, otomobillerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.