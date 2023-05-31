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Anadolu Otoyolu'nda kaza: 2 ölü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kısmında panelvanın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:53 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda kaza: 2 ölü
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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde panelvanın hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden yabancı uyruklu Ahmet O. yönetimindeki 34 BJN 562 plakalı panelvan, Gümüşova mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki 34 ZL 3136 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hafif ticari araçtaki Muhammet Atalay ile Ahmet Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastaneye kaldırılan yaralılar Ahmet O. ile yanındaki Vardah M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor.

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