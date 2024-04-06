Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde M.G. idaresindeki 06 AAK 22 plakalı otomobil, Kuzören köyü mevkisinde aynı yönde seyreden F.A.A. yönetimindeki 06 DOl 796 plakalı cip ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan N.G. yaralandı. Yaralılar sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.