İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2024 Cumartesi / 28 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0201
  • EURO
    34,8521
  • ALTIN
    2398.41
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

AA6 Nisan 2024 Cumartesi 12:04 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 kişi yaralandı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde M.G. idaresindeki 06 AAK 22 plakalı otomobil, Kuzören köyü mevkisinde aynı yönde seyreden F.A.A. yönetimindeki 06 DOl 796 plakalı cip ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan N.G. yaralandı. Yaralılar sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

  • Anadolu Otoyolu
  • kaza
  • yaralı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.