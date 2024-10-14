Anadolu Otoyolu'nda kaza: Yaralılar var

Kaza, saat 23.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişindeki viyadükler üzerinde meydana geldi. Ankara istikametine giden İbrahim Devşirniş idaresindeki 06 BT 5389 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Halil Kurşun idaresindeki 35 PHP 78 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İbrahim Devşirniş ile araçta bulunan Gülsen Devşirniş, Taha Uras Devşirniş ve Fatma Erdan yaralandı. Otomobilde sıkışan Gülsen Devşirniş, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldıktan sonra diğer yaralılarla birlikte Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.