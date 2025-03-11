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Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA11 Mart 2025 Salı 10:32 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan otomobildeki aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Otoyoldan gece saatlerinde İstanbul istikametine seyreden Mahsun K. idaresindeki 14 GL 593 plakalı otomobil, Avşar köyü yakınlarında önünde seyreden S.Ç. yönetimindeki 61 K 8922 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada aynı aileden Mahsun K. ile Ceylan (31), Yaren (3) ve Yiğit K. (1) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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