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Anadolu Otoyolu'nda korkutan yangın! İstanbul istikameti ulaşıma yeniden açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle kapatılan İstanbul istikameti ulaşıma yeniden açıldı.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 21:31 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda korkutan yangın! İstanbul istikameti ulaşıma yeniden açıldı
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Giresun'dan İstanbul'a giden D.A.H'nin kullandığı 20 AOR 002 plakalı otobüsün motor kısmı, Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek 38 yolcuyu tahliye etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, Düzce ve Kaynaşlı'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları nedeniyle kapatılan İstanbul yönünde soğutma çalışmalarının ardından otobüsün vinç yardımıyla kaldırılma aşamasına geçildi.

Bölgede jandarma ve Karayolları ekiplerinin gözetiminde kontrollü sağlanan ulaşımın kısa süre sonra normal seyrine döneceği belirtildi.

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