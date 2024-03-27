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Anadolu Otoyolu'nda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

DHA27 Mart 2024 Çarşamba 14:34 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
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Kaza, saat 13.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce Türsan Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Efe Tur firmasına ait sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 FM 831 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüste sıkışan sürücü itfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralanan 14 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olmak üzere toplam 17 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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