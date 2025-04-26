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Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki otobüste yangın

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA26 Nisan 2025 Cumartesi 10:56 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki otobüste yangın
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Hatay'dan İstanbul'a giden A.E.E'nin kullandığı 34 MTC 935 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı, Sarıçökek mevkisinde alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, otobüsü sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul yönünde trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Öte yandan yolcuların, başka bir otobüsle gidecekleri yere götürüleceği öğrenildi.

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