İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4825
  • EURO
    49,4166
  • ALTIN
    5799.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anadolu Otoyolu'nda tır kontrolden çıktı: Genç sürücü araçtan düşerek tırın altında kaldı
Güncel

Anadolu Otoyolu'nda tır kontrolden çıktı: Genç sürücü araçtan düşerek tırın altında kaldı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyerlere ve aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü, aracın altında kalması sonucu hayatını kaybetti.

AA1 Aralık 2025 Pazartesi 12:38 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda tır kontrolden çıktı: Genç sürücü araçtan düşerek tırın altında kaldı
ABONE OL

Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar Kavşağı mevkisinde Yahya Aydın'ın (23) kullandığı konteyner yüklü 35 AIM 463 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan düşen sürücü tırın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

  • tır kaza
  • otoyol
  • sürücü ölümü

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.