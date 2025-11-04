İSTANBUL 21°C / 14°C
Güncel

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Şeker yüklü tır devrildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle kapanan Ankara istikametinde trafik akışı kontrollü sağlanmaya başladı.

AA4 Kasım 2025 Salı 10:21 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Şeker yüklü tır devrildi
Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde, toz şeker yüklü tır, cip ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası savrulan tır, bariyerleri aşarak Ankara istikametine geçti. Tır, bu yönde de bir hafif ticari çarparak durabildi.

Yaralananın bulunmadığı kaza sonrası bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolun Ankara yönü trafiğe kapandı, araç yoğunluğu oluşan bölgede sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Ekiplerin yol temizleme çalışmaları ve tırın kaldırılmasının ardından güzergahta ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.

