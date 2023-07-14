İSTANBUL 38°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2023 Cuma / 26 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1123
  • EURO
    29,2062
  • ALTIN
    1643.56
  • BIST100
    6368.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 14 yaralı
Güncel

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 14 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 14 kişi, tedavi altına alındı.

14 Temmuz 2023 Cuma 01:28 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 14 yaralı
ABONE OL

Otoyolun Ankara istikameti Gümüşova-Yongalık mevkisinde yolcu otobüsü ile 3 otomobil, 1 jip ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Düzce ve Sakarya'dan sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan bazı yaralıları kurtararak sağlık personeline teslim etti.

Kazada yaralanan 5'i çocuk 14 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Sakarya Hendek Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.