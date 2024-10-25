Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza! 4 kişi yaralandı

Otoyolun İstanbul istikameti Kaynaşlı ilçesi Asar Suyu Köprüsü yakınlarında, 2 cip ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada, araçlarda bulunan K.Ş, A.Ş, Ü.Ş. ve S.G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.ULAŞIM NORMALEDE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.