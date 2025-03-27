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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza: Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

AA27 Mart 2025 Perşembe 15:37 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza: Yaralılar var
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Otoyol üzerinden Ankara istikametine seyreden Hakan Y. idaresindeki 27 JC 580 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli viyadük mevkisinde aynı yönde ilerleyen Zeki K'nin kullandığı 34 KMD 299 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara yönünde bir süre ulaşım aksadı. Trafik, hasarlı araçların kaldırılması ve ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

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