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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi İstanbul yönünün bir bölümü ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminin bir bölümü, İstanbul yönünde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle 17 Mayıs saat 17.00'ye kadar ulaşıma kapatıldı.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:00 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi İstanbul yönünün bir bölümü ulaşıma kapatıldı
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Otoyolun Ankara istikameti, Karayolları ekipleri tarafından Üçköprü mevkisinden itibaren dubalarla çevrildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de saat 09.00 itibarıyla Ankara yönünü ulaşıma kapatarak araçları İstanbul istikametine yönlendirdi.

İstanbul istikametinden çift yönlü (1 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara) olarak başlayan trafik akışı, Asar Suyu Köprüsü mevkisinden sonra tekrar 2 ayrı istikametten veriliyor.

Bölgede üstyapı çalışmalarının sona ereceği 17 Mayıs saat 17.00 itibarıyla ulaşımın normal seyrine dönmesi planlanıyor.

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