Anadolu Parsı fotokapana yakalandı

DKMP'nin, X sosyal medya hesabından, fotokapanlarla görüntülenin Anadolu Parsı'na ilişkin paylaşım yapıldı.

Türkiye'de nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsı'nı, doğada görüntülemek çok zor olsa da çalışmalara yılmadan devam edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin biyolojik çeşitliliğinin ve doğal güzelliklerinin korunması konusunda gerçekleştirilen titiz çalışmalar neticesinde, 1974 yılından sonra ilk kez 2019'da fotokapanlar ile görüntülendiği hatırlatıldı.

Anadolu'nun gizemli efsanesi Anadolu Parsı'nı, görüntülemenin büyük heyecan uyandırdığı ve sevinç kaynağı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu eşsiz hazineyi korumak ve neslinin devamlılığını sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce dört koldan hummalı bir çalışma başlatıldı. Bir taraftan 'Göçmen Türler Sözleşmesi Orta Asya Memeliler Girişimi' uzmanlarınca leopar türü için hazırlanan bölgesel eylem planı ülkemize uyarlanırken, diğer yandan 'Anadolu Parsının Eylem Planı' kapsamında hızla veriler toplanmaya başlandı. Farklı üniversitelerden uzmanların görev aldığı TÜBİTAK projesi ile şimdiden geniş alanlara fotokapanlar yerleştirildi. Fotokapanlardan elde edilen veriler Pars eylem planında ve yaban hayatı geliştirme sahalarının yönetim planlarında altlık veri olarak kullanılacak. Bu kadim topraklar ilelebet onun yurdu olsun diye izlerini sürüyor, işaretlerini takip ediyor ve onu koruyoruz."