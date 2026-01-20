İSTANBUL 7°C / 1°C
20 Ocak 2026 Salı
  • Güncel
  • Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, NATO tatbikatına uğurlandı
Güncel

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, NATO tatbikatına uğurlandı

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevleri kapsamında Türk Deniz Kuvvetlerinin çok sayıda tatbikata katılacağını bildirdi.

AA20 Ocak 2026 Salı 15:55
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti bünyesindeki NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevlerinin, 1 Temmuz 2025 tarihinden 30 Haziran 2026 tarihine kadar Türk Deniz Kuvvetleri tarafından üstlenildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu görevler kapsamında, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, CATF ve CLF Karargahları, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Kınalıada, 20 Ocak-23 Nisan 2026 tarihleri arasında Akdeniz, Biskay Körfezi, Manş Denizi, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Adriyatik Denizi'nde, STEADFAST DART-2026 Tatbikatı'na, NORTHERN QUADRIGA-2026 Tatbikatı'na, DYNAMIC MARINER/COLD RESPONSE/JOINT WARRIOR-2026 Tatbikatı'na, NEPTUNE STRIKE 26.1 NATO Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti'ne iştirak edecek ve aynı zamanda NATO'nun Deniz Muhafızı Harekatı, Brilliant Shield Harekatı ve Noble Shield Harekatı'na destek sağlayacak."

