Anadolu Üniversitesi bu sene de birinci

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TEKNOFEST Ödül Komitesi tarafından değerlendirilen ve özgün tematik konulara yönelik Türkiye'de üretilmiş doktora tezlerine verilen TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri sahiplerini buldu. TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nde Anadolu Üniversitesi öğrencisi Dr. Ufuk Tuğtekin, Sosyal ve Beşerî Bilimler alanında; Anadolu Üniversitesi'ndeki "Çoklu Ortamla Öğrenmede Konu Dışı İşlemleri Azaltma İlkelerinin Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Ortamlarında Bilişsel Yük ve Başarıya Etkisi" teziyle birinci oldu.

Dr. Tuğtekin birincilik ödülünü, 3 Eylül'de Samsun'da gerçekleştirilen TÜBA TEKNOFEST Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise ödül sahiplerine beratlarını sundu.

"ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AİLESİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

Kazandığı ödüle ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getiren Dr. Ufuk Tuğtekin, "TÜBA Doktora Bilim Ödülleri çerçevesinde Sosyal ve Beşerî Bilimler alanında 'Birincilik Ödülü' kazanmanın heyecanını yaşıyorum. Bu inanılmaz zorluğu benim için erişilebilir kılan başta danışman hocam Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı olmak üzere, tez izleme komitesi ve jüri süreçlerinde katkılarını ve desteklerini esirgemeyen Prof. Dr. Suzan Duygu Bedir Erişti, Doç. Dr. Özcan Özgür Dursun, Doç. Dr. Mehmet Ersoy ve Dr. Öğretim Üyesi Gülriz İmer hocalarıma teşekkürlerim sonsuzdur. Anadolu Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimim boyunca akademik gelişimime değerli katkılar sağlayan Prof. Dr. Yavuz Akbulut, Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt, Prof. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul, Prof. Dr. Abdullah Kuzu, Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin ve Doç. Dr. Mehmet Fırat hocalarıma özel teşekkürlerimi sunuyorum. Doktora tez çalışmamda kullandığım yazılımların geliştirilmesi sürecinde bana destek olan değerli arkadaşım Dr. Alper Gökada'ya, tez çalışmasının baştan sona planlanmasında ve uygulamaya geçilmesinin her adımında yanımda olan, öneri ve eleştirileri ile değerli katkılar sağlayan ve birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım arkadaşlarım Dr. Öğretim Üyesi Barış Mercimek, Dr. Ulaş İlic, Dr. Ali Haydar Bülbül, Dr. Fatih Yaman, Dr. Özgür Örün, Dr. Ferhan Şahin ve Doç. Dr. Halil İbrahim Muazez Haseski'ye teşekkürlerim sonsuzdur. Çalışmalarımda motivasyon kaynağım olan, her koşulda beni destekleyen ve mücadele gücüm olan sevgili meslektaşım ve değerli eşim Dr. Esra BARUT Tuğtekin'e çok teşekkür ederim. Son olarak, bugünlere ulaşmamda üzerimde büyük emekleri olan aileme, arkadaşlarıma ve Anadolu Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum. Siz olmasaydınız, biz bunu başaramazdık" dedi.

"BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ BİZLER İÇİN GURUR VERİCİ"

TÜBA TEKNOFEST'te elde edilen başarı için Dr. Tuğtekin'i tebrik eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, kazanılan ödüle ilişkin görüşlerini paylaşarak, "Öğrencimizin üniversitemizde yürüttüğü doktora çalışması ile dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te, TÜBA tarafından verilen doktora ödüllerinde birincilik ödülünü almış olması bizler için gurur verici. Üniversitemiz toplumsal gereksinimleri öngörerek, yenilikçi çözümler üretme anlayışı için de çalışmalarını başarıyla sürdürmeye devam ediyor. Bu ödül de bilimsel çalışmalarımızla ülkemiz ve insanlığın ortak refahına katkı sunma misyonumuza ve motivasyonumuza da değerli bir katkı oldu. Öğrencimiz Dr. Ufuk Tuğtekin ve başta tez danışmanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı olmak üzere öğrencimizin yetişmesine katkı sunan tüm akademisyenlerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.