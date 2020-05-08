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Güncel

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı istifa etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın istifa ettiğini bildirdi.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 13:02 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 13:37
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Çomaklı, AÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, göreve atandığından beri dijitalleşmeye çok önem verdiğini söyledi.

Yaklaşık 8 ay önce eski bir rahatsızlığının nüksettiğini belirten Çomaklı, şunları dile getirdi:

"Rahatsızlığım aşırı noktalara vardı. Doktorlar sürekli dinlenmem gerektiğini söyledi. Açıköğretim sınavlarının bitmesini bekledim. Sağlık sorunum ciddi noktalara ulaştı, ben de affımı istedim. Cumhurbaşkanımız ve YÖK Başkanı'ndan affımı isteyerek istifamı sundum. Sağlığım çok önemli. Benim 3 çocuğum var, 45 yaşındayım ve çok ciddi sağlık sorunu yaşıyorum. Yapacak çok şey var ama çıkamıyorum. Ayaklarımdaki rahatsızlıklar, ciğerimdeki sorun uç noktaya ulaştı, gitmiyor artık. Emin olun çok hüzünlüyüm. İstifamın kabul edileceğinden eminim.

Herkese teşekkür ediyorum. Biz hedefimize vardık, yapacaklarımızı yaptık. Tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Bir yerden sonra artık sağlığıma dikkat etmem gerekiyor."

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