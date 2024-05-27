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Anadolu Yayıncılar Federasyonu'ndan TürkMedya'ya ödül

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından yılın medya grubu yöneticisi seçildi. Jürinin titiz çalışması ve birçok aday arasında oylama yaparak ödüle layık gördüğü Murat Çiçek ödülünü 5 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 22:11 - Güncelleme:
Anadolu Yayıncılar Federasyonu'ndan TürkMedya'ya ödül
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Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen '8. Anadolu Medya Ödülleri' sahiplerini buluyor.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, titiz bir çalışmayla bu yıl ödüle layık görülen medya kuruluşları, medya temsilcileri ve gazeteci yazarlar çok değerli jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlendi açıklamasını yaptı.

Sinan Burhan medya alanında Türkiye'nin tamamını temsil eden bir çalışma ile ödüllerin belirlendiğini söyledi.

Basın kuruluşları ve basın mensuplarının ödüllendirilmesinin önemine değinen Burhan, "Çok başarılı medya kuruluşlarımız ve basın mensuplarımız var. Her yıl geleneksel olarak biz bu ödül törenini yapıyoruz. Değerli jürimiz tarafından belirlenen kuruluş ve medya temsilcilerini, gazeteci dostlarımızı tebrik ediyorum, inşallah Cumhurbaşkanımızın katılımları ile ödül törenimizi 5 Haziran'da gerçekleştireceğiz" dedi.

Her yıl olduğu gibi başarılı bir ödül töreni ile, radyo, televizyon, gazete ve internet medyasına ödüllerin takdim edileceğini belirten Burhan, "İnşallah törene Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da iştirak edecek" dedi.

8. Anadolu Medya Ödülleri Töreni 5 Haziran 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

  • TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek
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