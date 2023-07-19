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AnadoluJet'in Ankara-Londra seferleri başlıyor

AnadoluJet, Ankara'dan İngiltere'nin başkenti Londra'ya uçuşlara başladı.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:25 - Güncelleme:
AnadoluJet'in Ankara-Londra seferleri başlıyor
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Esenboğa Havalimanı ve Londra Stansted Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, haftanın 3 günü (çarşamba, cuma ve pazar) icra edilecek.

Yapılan açıklamada yeni hat açılışı hakkında şu ifadeler kaydedildi;

"Bugün başlattığımız Ankara-Londra seferleriyle iki ülke arasında yeni bir hava köprüsü kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Genişleyen uçuş ağımız ve uygun fiyat politikamızla misafirlerimizin beklentilerini AnadoluJet ayrıcalığıyla karşılamak için gayretle çalışıyoruz. Bu gayreti de başarılarımızla taçlandırmaya devam edeceğimize inancımız tam."

  • AnadoluJet
  • Ankara-Londra uçuşları
  • Ankara-Londra seferleri

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