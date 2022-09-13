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Güncel

AnadoluJet'ten bir ilk daha! İlk seferini gerçekleştirdi

Türk Hava Yolları'nın (THY) başarılı markası AnadoluJet'in filosuna kattığı yeni nesil uçağı Airbus A320neo, ilk seferini Tokat'a gerçekleştirdi.

AA13 Eylül 2022 Salı 18:40 - Güncelleme:
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AnadoluJet'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Filomuzda bir ilk daha: A320neo. Yeni nesil uçaklarla filomuzu büyütmeye, misafirlerimize konforlu yolculuk sunmaya devam ediyoruz. Bugün ilk uçuşumuzu Anadolu'ya, Tokat'a gerçekleştiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

İÇ HAT UÇUŞLARINDA AVANTAJLI ERKEN BİLET KAMPANYASI

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 9 ve 10 Ağustos 2022'de satın alacakları biletlerle 1 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Vatandaşlar kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabilecek.

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