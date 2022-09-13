AnadoluJet'ten bir ilk daha! İlk seferini gerçekleştirdi

AnadoluJet'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Filomuzda bir ilk daha: A320neo. Yeni nesil uçaklarla filomuzu büyütmeye, misafirlerimize konforlu yolculuk sunmaya devam ediyoruz. Bugün ilk uçuşumuzu Anadolu'ya, Tokat'a gerçekleştiriyoruz." ifadelerine yer verildi.



İÇ HAT UÇUŞLARINDA AVANTAJLI ERKEN BİLET KAMPANYASI



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 9 ve 10 Ağustos 2022'de satın alacakları biletlerle 1 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Vatandaşlar kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabilecek.