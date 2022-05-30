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AnadoluJet'ten bir ilk!

Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası AnadoluJet, Ankara'dan Brüksel'e ilk uçuşunu yaptı.

AA30 Mayıs 2022 Pazartesi 19:10 - Güncelleme:
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Ankara Esenboğa Havalimanı ile Brüksel Havalimanı arasında ilk uçuşunu bugün gerçekleştiren AnadoluJet, uluslararası uçuş ağını daha da genişletti.

Ankara-Brüksel uçuşları yaz dönemi boyunca pazartesi, perşembe ve cuma olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

Böylece, Türkiye'nin başkenti Ankara ile Avrupa Birliği'nin (AB) başkenti sayılan ve NATO gibi pek çok uluslararası kuruma ev sahipliği yapan Brüksel arasındaki ulaşım imkanları daha da artmış oldu.

Haziran ortası itibariyle THY'nin İstanbul'a haftalık 35 frekans uçuşu olacak. Ayrıca bu dönemde THY, Brüksel-Antalya arasında da her gün direkt uçuş gerçekleştirecek.

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