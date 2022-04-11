Anadolu'nun kayak zirveleri 2 milyon civarında yerli ve yabancı turisti ağırladı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Bursa, Kayseri, Erzurum, Bolu, Kocaeli başta olmak üzere yurdun dört bir yanında, devlet ve özel sektör iş birliğiyle hizmet veren kış turizminin önemli merkezleri, kayak sezonunu dolu geçirdi.

Beyaz örtüyle kaplanan doğası, güçlü ulaşım ağı ve sunduğu imkanlarla birçoğu dünyaya örnek modern yapılarıyla yıllardır ziyaretçilerine hizmet sunan Uludağ, Erciyes, Palandöken, Kartalkaya ve Kartepe gibi merkezler başta olmak üzere yurt genelindeki tesislerde çok sayıda kişi konakladı. Yerli ve yabancı turistler, kış boyunca merkezlerde karın tadını çıkardı.

- ULUDAĞ

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden olup Bursa kent merkezine kara yoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Uludağ, 5 bin civarında yatak kapasitesi otel ve tesisleriyle bu yıl da yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

Uludağ'ın iki farklı yerleşim bölgesindeki otellerde konaklayan tatilciler, 300 ila 1980 metre uzunluklardaki 20 kayak pistinden sezon boyu faydalandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine, Uludağ'da kış sezonunun oldukça güzel ve verimli geçtiğini söyledi.

Yoğun kar yağışlarının sezona etkisinin büyük olduğunu belirten Saraçoğlu, günübirlikçi ziyaretçi sayılarının yılbaşında ve yarıyıl tatillerinde zirveye ulaştığını dile getirdi.

Saraçoğlu, acentelerin ve otellerin dolu bir sezon geçirdiğini vurgulayarak "Yoğunlukların yaşandığı dönemlerde Uludağ'daki otellerde yer bulunamayınca şehir merkezinde ziyaretçileri konaklatıp Uludağ'a günübirlik çıkardık." dedi.

Kovid-19 salgınına rağmen iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Saraçoğlu, "Genel olarak baktığımızda Uludağ'a bu kış sezonunda 2 milyon civarında ziyaretçi geldi. Bunun içinde konaklama ve günübirlikçiler var. Teleferikle de 250 bin civarında ziyaretçi Uludağ'a ulaşım sağladı." diye konuştu.

Saraçoğlu, Uludağ'daki sezonun geçen hafta sonuyla beraber sonlandığını sözlerine ekledi.

- ERCİYES

Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 200 milyon avronun üzerinde yatırımla 2005 yılında hazırlanan Erciyes Master Planı ile hayata geçirdiği Erciyes Kayak Merkezi'ni bu sezon 2 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Cıngı, Erciyes Master Planı kapsamında uluslararası standartlara kavuşan Erciyes'in son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayıldığını, saatteki taşıma kapasitesi 26 bin 750 kişi olan 2'si gondol 19 mekanik tesis ağı ile misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sağlandığını ifade etti.

Erciyes'in toplam 112 kilometre uzunluğa ulaşan farklı eğimlerdeki 41 pistiyle bu alanda Türkiye'de lider konumda olduğunu vurgulayan Cıngı, "Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise sayılı yükseklikteki pistlerinden olma özelliği taşıyan Erciyes Kayak Merkezindeki Ottoman pisti, zorlu yolları, kesintisiz uzunluğu ile 3400 metrede yerli ve yabancı adrenalin tutkunu kayakseverleri ağırladık. Charter seferleriyle Ukrayna, Rusya, Polonya gibi ülkelerden Kayseri'ye turist geldi. Aralık ayının ortalarında başlayan sezonda şimdiye kadar 2 milyona yakın yerli ve yabancı turisti kayak merkezimizde ağırladık." diye konuştu.

- PALANDÖKEN

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de geçen yıl aralıkta başlayan kayak sezonunda liftlerden 1 milyon 823 bin 258 kişi geçiş yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile belediyenin iştirak şirketlerinden Ejder Kayak Merkezleri AŞ'nin girişimiyle Palandöken Kayak Merkezi, her geçen yıl artan turist sayısıyla kayakseverlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım imkanı sunan merkeze, Türkiye'nin yanı sıra İran, Rusya, İtalya, Ukrayna, Azerbaycan, İngiltere, Suriye, ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, Libya, Irak, Suudi Arabistan ve Çin'den turistler geliyor.

Birçoğu Palandöken'de bulunan toplam 20 otelde yaklaşık 4 bin 100 kişinin misafir edilebildiği kentte ayrıca Palandöken'deki bungalov evlerde de turistler ağırlanıyor.

Kayak merkezinde 1,1 ile 14 kilometre arasında değişen uzunluk ve zorluk derecesinde 56 pist bulunan merkezde, saatte 24 bin kişi taşıma kapasiteli 19 lift hizmet veriyor.

Ejder AŞ'den alınan bilgiye göre geçen yıl aralıkta başlayan kayak sezonunda liftlerden 1 milyon 823 bin 258 kişi geçiş yaptı.

- KARTALKAYA

Bolu'da bulunan ve Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne bu sezon yaklaşık 300 bin kişi geldi.

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı da olan, Kartalkaya'daki bir otelin işletmecisi Halit Ergül, AA muhabirine, Köroğlu Dağları'nın 2200 zirvesinde yer alan ve kar kalınlığının sezon içerisinde yer yer 3 metreyi geçtiği kayak merkezinde 2 bin yatak kapasiteli 5 otel yer aldığını ifade etti.

Kartalkaya'da kar yağışının beklenenden erken yağmasının sezonun erken başlamasını sağladığını anlatan Ergül, "Kayak merkezinde daha önceki yıllarda aralık ayının sonunda başlayan sezon bu yıl aralık ayının 15'inde başladı. Böylece kayak merkezine olan ilgi de erken başlamış oldu." diye konuştu.

Ergül, günübirlik ve konaklamak için gelen yaklaşık 300 bin tatilcinin, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkarttığını kaydetti.

- KARTEPE

Kocaeli'deki Kartepe Kayak Merkezi'nin müdürü Mehmet Keskin, merkezde bulunan 17 kilometre uzunluğundaki 21 pistin 16 Aralık 2021 tarihinden 31 Mart'ta kadar açık kaldığını belirterek tesislerde günübirlikçilerle birlikte 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladıklarını dile getirdi.

Kartepe'de halen kalınlığının 90 santimetre olduğunu anlatan Keskin, taleplere göre pistleri açtıklarını söyledi.

Keskin, otel doluluk oranının sezon boyunca hemen hemen yüzde 90 olduğunu kaydetti.

- ILGAZ

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Yıldıztepe ve Yurduntepe Kayak Merkezleri, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle bu sezon da ziyaretçilerini ağırladı.

Çankırı'da Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan, 900, 2400 ve 4500 metrelik üç piste sahip Yıldıztepe Kayak Merkezi, Türkiye'nin farklı illerinden birçok misafire ev sahipliği yaptı. Bölgede 2 otel 160, 7 bungalov evde 37 yatak kapasitesiyle hizmet verdi.

Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, bu sezon yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi bölgede ağırladıklarını kaydetti.

Kastamonu'daki Yurduntepe Kayak Merkezi'nin tesislerden sorumlu müdürü Tuncay Sönmezışık ise bu sezon 100 binden fazla kişinin kayak merkezini ziyaret ettiğini söyledi.

- DİĞER TESİSLER

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin işletmeciliğini yapan Sivas İl Özel İdaresine bağlı Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, 15 Aralık'ta başlayıp 31 Mart'ta sona eren 2021-2022 kış sezonunda yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Merkezde 2 bin 226 ile 1636 metre uzunluğunda iki telesiyej, 804 metre teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov ev bulunuyor.

Bingöl'de 2 bin 283 rakımlı Hesarek Dağı eteklerindeki kayak merkezinin amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği 3 pisti, 35 oda ve 70 yataklı 1 tesisi bulunuyor. Merkezde, 28 Aralık'ta açılan kayak sezonu, nisan ayının başında sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, yaklaşık 200 bin kayakseverin Hesarek Kayak Merkezi'ni ziyaret ettiğini dile getirdi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde göl manzarasıyla ilgi gören Hazarbaba Kayak Merkezi, kar bereketiyle ziyaretçilere kayak keyfi yaşattı.

İlçenin güneyinde 2 bin 347 metre rakımlı Hazardağı'nın eteklerinde Hazar Gölü'ne hakim manzarasıyla dikkati çeken kayak merkezinde 1 Ocak'ta açılan sezon 30 Mart'ta erdi ve yaklaşık 30 bin kayaksever, merkezi ziyaret etti.

Şanlıurfa'daki Karacadağ Kayak Merkezi, 2,5 ay süren sezonda yaklaşık 20 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi ise 21 Aralık 2021-11 Nisan 2022 tarihlerinde 315 bin kişi tarafından gezildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ocak 2020'de Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda hizmete açılan Keltepe Kayak Merkezi'nde 5 pist, telesiyej, 58 askı sandalyesi, teleski ve babylift sistemleri bulunuyor.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Keltepe Kayak Merkezi'nde verimli sezon geçirdiklerini ve 25 bine yakın misafir ağırladıklarını kaydetti.

Artvin kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin rakımlı Mersivan Dağı eteklerinde yer alan Atabarı Kayak Merkezi, kış aylarında özellikle Artvin ve çevre illerdeki kayak tutkunlarını ağırladı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü, yoğun bir sezon geçirdiklerini belirterek "Bu sezon 11 bin 200 civarında ziyaretçi ağırladık. Burada sezon aralık ayında başlıyor, nisan ayı sonunda tamamlanıyor." dedi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda bulunan Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi, pistlerin yanı sıra 150 kişilik otel, 50 kişilik kayak evi ve bungalovlarla hizmet veriyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Mücahit Atalay, kayak merkezinde sezonun aralık sonunda başlayıp mart sonunda tamamlandığını ifade ederek merkezin bu yıl yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladığını söyledi.