İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2025 Pazar / 12 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2875
  • EURO
    44,7234
  • ALTIN
    4177.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anadolu'nun sessiz avcısı! Bozkurt fotokapana böyle yansıdı
Güncel

Anadolu'nun sessiz avcısı! Bozkurt fotokapana böyle yansıdı

Anadolu yaban hayatının en etkileyici simgelerinden biri olan Bozkurt, güçlü yapısı ve keskin bakışlarıyla ormanın derinliklerinde fotokapana yakalandı.

İHA8 Haziran 2025 Pazar 10:50 - Güncelleme:
Anadolu'nun sessiz avcısı! Bozkurt fotokapana böyle yansıdı
ABONE OL

Güçlü yapısı, keskin bakışları ve ormanın içinde süzülen sessiz adımlarıyla Anadolu yaban hayatının en etkileyici simgelerinden biri olan Bozkurt, fotokapana böyle yakalandı.

Bilimsel adıyla Canis lupus anatolicus olan bu tür, özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşamayı tercih ederken, geniş orman örtüsü ve vahşi habitat yapısı, bozkurtların genel yaşam alanları olarak biliniyor. Yaşam alanlarının daralması, yasadışı avcılık ve insan baskısı nedeniyle popülasyonlarında azalma gözlemlenen bozkurt, korunması gereken yaban türleri arasında yer alıyor.

Bu özel an, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından doğaya kurulan fotokapana denk geldi.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.