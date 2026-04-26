Anahtarı üzerinde kalan kargo aracını çaldılar! 100 saatlik kamera takibine yakalandılar

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anahtarı üzerinde bırakılan kargo aracını çalan 2 şüpheli tutuklandı. Olayın ardından özel ekip kuran polis, 42 farklı noktadan elde edilen 100 saati aşkın kamera kaydını inceleyerek hem çalınan malzemelere ulaştı hem de şüphelileri yakaladı.

26 Nisan 2026 Pazar 17:17
İlçeye bağlı Güneştepe Mahallesi'nde araç sahibinin oğlu Ö.F.U, kargo bırakmak üzere adrese gittiğinde anahtarı kontak üzerinde bırakarak otomobili park etti. Teslimat esnasında araç çalındı.

Ekiplerin çalınan araca ilişkin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, aracın Yunuseli Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Yaşanan kovalamacanın ardından araç terk edilmiş halde bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince kurulan özel ekip, 42 farklı noktada 100 saatin üzerinde kamera görüntüsü incelemesi yaparak araç içerisindeki çalınan malzemelerin bulunması ve şüpheli şahısların yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu 25 suçtan kaydı bulunan şüpheli S.A. ve 17 suçtan kaydı bulunan B.Ş. yakalandı.

Emniyetteki ifadelerinde suçunu kabul eden şüphelilerin çaldığı 1 cep telefonu ve çok sayıda kargo ürünü ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Şüphelilere "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından 240 bin lira para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.A. ve B.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • kargo aracı hırsızlığı
  • şüpheli tutuklama
  • kamera incelemesi

