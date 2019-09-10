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Analara tehdit HDP’ye ayar

Kandil, çocukları kaçırılan anaları tehdit etti, HDP’ye ayar verdi. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, aileleri provokatörlükle suçladı, ‘anneleri anlıyoruz’ diyen HDP’lileri ‘meşruiyet sağlıyorsunuz’ diye azarladı.

  • STAR ANKARA
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Terör örgütü PKK, çocuklarını zorla dağa kaçırdığı anneleri tehdit etti. Örgütün elebaşlarından Mustafa Karasu, annelerin ‘Evlat Nöbeti’ni ‘özel savaş aracı’ olduğunu ileri sürdü. Ailelerin eylemini ‘provokasyon ve komplo’ olarak nitelendiren Karasu, HDP’nin bu konuya nasıl yaklaşması gerektiğinin adeta direktifini de verdi. Karasu, “Bazı HDP’lilerin ‘bu aileleri anlıyoruz ama gerillaya gitmelerinin bizimle alakası yok’ demesi yanlıştır. Bu ailelerin anlaşılacak bir yanı yoktur. Kürt halkının özgürlük savaşına karşı özel savaş aracı olarak kullanılmalarının nesini anlayacağız. Anlayışla karşılarsak o zaman bu aileler üzerinden yürütülmek istenen kirli özel savaş politikalarına meşruiyet kazandırılmış olunur” dedi. Terörist Karasu, “HDP’nin anlayacağı tek şey var, o da bu ailelerin özel savaş planlaması ve oyunları temelinde oraya gönderildiğidir” ifadesini kullandı. 

GRUP BAŞKANVEKİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI 

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, “Orada oturan anneleri ve babaları çok iyi anlıyoruz. O konuda en ufak hiçbir şüphemiz yok. Çünkü bizim mücadelemiz bir tek anne ve babanın daha acı çekmemesi içindir” demişti.

OĞLUNU iNTiHARA SÜRÜKLEDiLER 

PKK’nın kirli oyununu bozan ‘Evlat Nöbeti’ndeki annelere fiili tehditler de sürüyor. Bir oğlu 11 yaşındayken dağa kaçırılan ve iki oğlu da terör örgütü üyeliğinden cezaevinde olan anne Remziye Akkoyunlu, PKK’nın kanlı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Akkoyunlu, eylemini sonlandırması için PKK’nın cezaevindeki oğlunu intihara sürüklediğini söyledi. Akkoyunlu, “Bir oğluma kavuşmak için burada feryat ederken, PKK beni diğeri ile sınamaya kalkıyor” dedi. 

UZUN NAMLULU SİLAH DAYADILAR 

Dağa kaçırılan oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde ‘ oturan Mustafa Biçer de PKK’lıların başlarına uzun namlulu silah dayayarak, eyleme katılmamaları için tehdit ettiğini söyledi. Biçer, “HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları’ndan olduklarını söyleyen 3 kişi kafamıza uzun namlulu silah dayadı. Oturma eylemini sonlandırmamız için tehdit ettiler. Bize ‘HDP binasına giderseniz önce evladınızı, sonra da sizi öldüreceğiz. Oraya gitmeyeceksiniz, katılmayacaksınız’ dediler” diye konuştu. 

Sınırın karşı tarafında ABD´nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren görüntü

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