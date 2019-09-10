Analara tehdit HDP’ye ayar

Terör örgütü PKK, çocuklarını zorla dağa kaçırdığı anneleri tehdit etti. Örgütün elebaşlarından Mustafa Karasu, annelerin ‘Evlat Nöbeti’ni ‘özel savaş aracı’ olduğunu ileri sürdü. Ailelerin eylemini ‘provokasyon ve komplo’ olarak nitelendiren Karasu, HDP’nin bu konuya nasıl yaklaşması gerektiğinin adeta direktifini de verdi. Karasu, “Bazı HDP’lilerin ‘bu aileleri anlıyoruz ama gerillaya gitmelerinin bizimle alakası yok’ demesi yanlıştır. Bu ailelerin anlaşılacak bir yanı yoktur. Kürt halkının özgürlük savaşına karşı özel savaş aracı olarak kullanılmalarının nesini anlayacağız. Anlayışla karşılarsak o zaman bu aileler üzerinden yürütülmek istenen kirli özel savaş politikalarına meşruiyet kazandırılmış olunur” dedi. Terörist Karasu, “HDP’nin anlayacağı tek şey var, o da bu ailelerin özel savaş planlaması ve oyunları temelinde oraya gönderildiğidir” ifadesini kullandı.

GRUP BAŞKANVEKİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, “Orada oturan anneleri ve babaları çok iyi anlıyoruz. O konuda en ufak hiçbir şüphemiz yok. Çünkü bizim mücadelemiz bir tek anne ve babanın daha acı çekmemesi içindir” demişti.