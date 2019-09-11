Anaların çığlığı Kandil’i yıkacak
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 9’uncu gününde 24’e yükseldi. Anneler, “Kandil’dekiler evlatlarımızı verene kadar buradayız” dedi.
Diyarbakır’da çocukları dağa kaçırılan ve HDP il binası önünde evlatları için nöbet tutan anneler, “Biz çocuklarımız gelene kadar burada nöbetteyiz. Kandil’dekiler ya evlatlarımızı verene kadar buradayız” dedi. HDP il binası önüne gelen baba Mehmet Kahraman, oğlu Ercan Kahraman’ın 1999 yılında PKK tarafından kaçırıldığını ve bugüne kadar bütün kurumları dolaştığını fakat haber alamadığını belirterek oturma eylemine katıldı. Oğlunun şu anda 40 yaşında olduğunu belirten acılı baba, 20 yıldır oğluna hasret yaşadığını ifade ederek, oğlunun bulunmasını istediğini söyledi.
TEYZELERİ KATILDI
Akrabalarını görmek için Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine giden ve buradan Erzurum’a giderken Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde PKK’lılar tarafından sözde yol kontrolü yapıldığı sırada minibüsten indirilerek kaçırılan er Sedat Uslu’nun (28) teyzeleri Halime Şehitoğlu ile Macide Uslu da, 2015 yılından bu yana yeğenlerinden haber alamadıklarını ifade ettiler. Halime Şehitoğlu ve Macide Uslu, Sedat’ın annesi olmadığı için HDP il binası önüne geldiklerini ve yeğenlerine kavuşmadan buradan gitmeyeceklerini söylediler.
KIZINI GÖRDÜ YIKILDI
Fatma Akkuş, kızı Songül Akkuş’un (16) 2015 yılında terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPJ’ye katıldığını ve kızını internet sitelerinde gördüğünü söyledi. HDP önündeki ailelere destek verip oturma eylemine katılan Fatma Akkuş, “Kızım geri dön, ne olursa olsun kızımsın, bağrıma basıyorum geri dön. Geri dönmesini istiyorum.” dedi. Bu arada Aysel Bozkurt, yeğeni için nöbet tutarken, babasının ölüm haberini alınca baygınlık geçirdi.
TYB istanbul’dan annelere ziyaret
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi gazeteci yazar Fatma Gülşen Koçak, Diyarbakır HDP
binası önünde PKK tarafından kaçırılan çocuklarının geri getirilmesi için protestosunu sürdüren annelerin yanındaydı. TYB
İstanbul Şubesi adına bir basın açıklaması yapan Koçak, şunları söyledi: “Hain terör örgütüne karşı haysiyetli bir mücadele
sergileyen analarımızın kutlu direnişini saygıyla selamlıyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz.”
Turan: Annelere destek olmak sizi AK Partili yapmaz
AK PARTİ TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörle mücadelede farklı bir konsepte girildiğini belirten Turan, evlatları zorla dağa kaçırılan annelerin bir haftadan fazla süredir isyan ettiğini hatırlattı. Eskiden annelerin korkup seslerini çıkaramadığını ancak şimdi durumun farklı olduğunu vurgulayan Turan, şöyle konuştu: “Anneler şimdi ‘Evladımı verin yoksa ben sizi yakacağım’ dercesine orada dik duruş sergiliyorlar. Devlete meydan okurcasına, sözüm ona barış akademisyenlerinden bir tek cevap duydunuz mu? akademisyenlerden, annelere destek açıklaması gördünüz mü? O annelere destek olmak sizi AK Partili yapmaz, sizi insan yapar, merhametli yapar, sorumlu vatandaş yapar. ”
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