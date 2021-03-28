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Anamur'da muz sarartma tesisinde yangın

Mersin'in Anamur ilçesindeki muz sarartma tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA28 Mart 2021 Pazar 18:01 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 18:01
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İlçeye bağlı Ören Mahallesi'ndeki muz sarartma tesisinde henüz bilinmeye nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden iş yeri çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede iş yerini saran alevler nedeniyle yükselen yoğun duman, gökyüzünü kapladı. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, ilçenin yüksek rakımlı bölgelerindeki halk da yangını izledi.

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