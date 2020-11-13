İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2020 Cuma / 27 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6821
  • EURO
    9,0844
  • ALTIN
    467.332
  • BIST100
    1285.46
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anaokulu öğrencilerinden depremzedelere kalpleri ısıtacak yardım
Güncel

Anaokulu öğrencilerinden depremzedelere kalpleri ısıtacak yardım

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki anaokulu öğrencileri, ailelerinin destekleriyle temin ettikleri 67 battaniyeyi, İzmir'deki depremzedelere gönderilmek üzere Türk Kızılay Nizip Şubesi yetkililerine teslim etti. Battaniyeleri okullardan teslim alan Türk Kızılay Nizip Şube Başkanı Mehmet Genç, minik öğrencilerin yapmış olduğu anlamlı yardımı İzmir'deki depremzedelere ulaştıracaklarını söyledi.

AA13 Kasım 2020 Cuma 17:12 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 17:12
ABONE OL

Türk Kızılay tarafından "Türkiye İzmir için tek yürek" sloganı ile yurt genelinde yürütülen çalışmalara bir destek de Nizip'teki minik öğrencilerden geldi.

İlçede bulunan Nizip Anaokulu, Doktor Nilüfer Özyurt Anaokulu, Ali Rıza Alpaslan Anaokulu ve Ertuğrul Gazi Anaokulu öğrencileri, temin ettikleri 67 battaniyeyi Türk Kızılay Nizip Şubesi yetkililerine teslim etti. Minik öğrencilere, velileri ve öğretmenleri de eşlik etti.

Battaniyeleri okullardan teslim alan Türk Kızılay Nizip Şube Başkanı Mehmet Genç, minik öğrencilerin yapmış olduğu anlamlı yardımı İzmir'deki depremzedelere ulaştıracaklarını söyledi.

Yapılan her yardımın dayanışma konusunda çok önemli olduğunu ifade eden Genç, "Minik kalplerden gelen yardımları İzmir için teslim aldık. Kendilerine ve destek veren öğretmen ve değerli velilerine çok teşekkür ediyorum. Biz 'Hep iyilik ve her zaman iyilik' diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizler hem yapmış olduğumuz bu tür çalışmalar, hem de tüm kalbimizle İzmir'in yanındayız." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.