1 Aralık 2025 Pazartesi
Anaokulu önünde acı haber: Kayan kamyonet 4 yaşındaki çocuğu canından etti

Zonguldak'ta anaokulundan çıkan 4 yaşındaki çocuk, park halindeki kamyonetin kayması sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

1 Aralık 2025 Pazartesi 16:47
Olay, öğlen saatlerinde Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 DD 908 plakalı kamyonetin sürücüsü Ömer S. (21), okul girişindeki yokuşa aracı park etti. Sürücü Ömer S. su almak için indiği aracın arkasına yönelirken eğimli zeminde kayan kamyonet yokuş aşağıya hareket etti.

KAYAN KAMYONET 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE YOL AÇTI

Bu sırada anaokulundan çıkan Sarp Eymen Darıcı (4) kamyonetin altında kaldı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle dururken küçük çocuk yanındaki annesi ve çevredekilerce kurtarılarak başka bir araçla hastaneye getirildi. Ağır yaralı halde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaparken sürücü Ömer S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan inceme sürüyor.

