İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2023 Perşembe / 21 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5724
  • EURO
    29,0713
  • ALTIN
    1615.65
  • BIST100
    8425.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anaokulunda üzerine dolap düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
Güncel

Anaokulunda üzerine dolap düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki özel bir anaokulda eğitim gören beş yaşındaki çocuğun üzerine dolap düştü. Yaralanan çocuk sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 11:42 - Güncelleme:
Anaokulunda üzerine dolap düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
ABONE OL

Olay, Zeybek Mahallesi'ndeki bir anaokulunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anaokulunda eğitim gören 5 yaşındaki Ç.G. isimli çocuğun üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle dolap düştü. Olayı gören anaokulu öğretmenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.