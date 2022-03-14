Anatolıan Busıness Forum, ''Geleceğe Dönüş'' teması ile Kayseri'de gerçekleşti

14 Mart 2022 Pazartesi 13:26 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 13:26

Açılış konuşmalarını, GYD ve Anatolian Business Forum Kurucuları Anıl Taşdemir, Eren Şerefoğlu, Kayahan Nacar, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç gerçekleştirdi. Dijital çağda geleceği yönetebilmek için ilk olarak, girişimcilik ve start-up konuları uzman kişilerden katılımcılara aktarıldı. Dijital çağda liderliğin ve geleceği yönetebilmek adına çeşitli panellerle devam eden zirve sonunda, konuşmacılara Anatolian Business Forum NFT' leri takdim edildi. 360 derece çekimlerin yapıldığı paneller sonrası ise, katılımcı öğrenciler arasından yapılan çekilişle VR gözlük hediye edildi. Öğrencilere mentörlük ve burs imkânı sağlandı.



"81 İLDE GELECEĞE DÖNÜŞ"



81 ilde sürdürülmesi planlanan zirvenin açılış konuşmasında; girişimcilik ve start-up ekosisteminin geliştirilmesi hedeflenirken, kariyer yolculuğunu dizayn eden üniversite öğrencilerine vizyon oluşturmayı, start-up hedefi olan kişilere mentörlük yapacak bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Anatolian Business Forum Başkanı & Kurucu Ortak Anıl Taşdemir; "Başarının doğru yol haritası cesaretten geçerken dijitalleşen dünyada fark yaratan kazanıyor. Bu anlamda Anatolian Business Forum olarak 81 ilde gençlerle geleceği konuşacağız. Ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi olmayı hedefledik ve bu yolda gereken tüm çalışmaları yapacağız." diyerek program açılışını gerçekleştirdi.

Zirvede açılış konuşmasını gerçekleştiren bir diğer önemli isim TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak; "Analog bir dünyadan dijital bir dünyaya adım atıyoruz. Sonuç olarak bilgiye ulaşmak ve kullanmak günümüzde daha iyi hale gelmiştir. Bu anlamda yapılan çalışmaları destekliyor ve sürekliliğini temenni ediyoruz" şeklinde sözlerini aktardı.

Anatolian Business Forum etkinlik açılışının Kayseri'de yapılmasından mutlu olduklarını ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Dijital bir çağdayız, bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak akıllı şehircilik için önemli çalışmalar sürdürmekteyiz. Bizleri daha güzel yarınlar bekliyor. Türkiye'de ilk olan Anatolian Business Forum'un hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"BAŞARISI DÜNYADA DA SES GETİREN MURATCAN ÇİÇEK, GOOGLE'DAN BURS ALAN İLK TÜRK ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREY"



Programın ilk özel oturumunu "Hayalleriniz Ancak Öğrendikleriniz Kadardır" başlığı ile gerçekleştiren ve engel tanımayan "Yeterly CEO'su Muratcan Çiçek gerçekleştirdi. Deneyimlerini katılımcılar ile paylaşan Muratcan Çiçek, özellikle zirvede engelli bireylere yönelik tüm düzenlemelerin yapılmış olduğunu ve Kayseri Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmiş olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Ayrıca engelli bireyler için sosyal farkındalık yaratacak platform olan YETERLY uygulamasını kurduğundan bahsederek, tüm dinleyicileri kendisine hayran bıraktı.

"FALAADDİN KURUCU ORTAK VE CTO' SU KAYA DİKER; "GİRİŞİMCİLİKTE ORTAKLIK EVLİLİK KADAR ÖNEMLİDİR."



Anatolian Business Forum'un ilk oturumu "Start-up Kültüründe Yükselmek" başlığı ile gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü, Brain Grup CEO'su Emir Kosif üstlendi. Oturum konuşmacılarından Falaaddin Kurucu Ortak ve CTO'su Kaya Diker; girişimcilikte ortaklığın evlilik kadar önemli olduğunu vurgularken, Anatolia GSYF Kurucu Ortağı Enes Uğurlu; kendi fikri olan veya yazılımcı olmak isteyenlere mentörlük yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. Üretken Akademi YK Üyesi Okan Özbay ise, start-up ekosistemi için ezberlerin bozulması gerektiğini belirtti. Girişimcilik ekosistemine girmek için üniversite döneminin geç olduğunu, bu anlayışın lise süreçlerine kadar indirgenmesi gerektiğinin altını çizdi. Katılımcılara 'Dijital Türk Oyunları' adıyla organizasyonlar gerçekleştireceklerinin müjdesini de verdi.

"TEKNOFEST GİRİŞİMCİ VE TEKNOLOJİ DANIŞMANI MELİH ERDEM; "TEKNOFEST OLARAK TEKNOLOJİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLDUĞUNU KANITLAMAYI HEDEFLİYORUZ"



Moderatörlüğünü Paramita Partners Lider &Yönetici Koçu Ufuk Çarşıbaşı'nın gerçekleştirdiği, "Dijital Çağda Lider Olmak" başlıklı panelde konuşan RevolationDM CEO'su Yılmaz Bozan; "Yazılımı kendi çabalarımla öğrendim. Tecrübelerimi hiçbir beklentim olmadan kazanmak üzere kurgulayarak çalıştım. Böylece kendimi daha hızlı geliştirme fırsatı buldum." dedi. BJK ESports'u 2015 yılında kurduklarını ifade eden konuşmacı BJK Esports CEO'su Erman İpçi; "Birçok iyi yazılım şirketinde en az bulunan kişi oyun yazılımcısıdır. Beşiktaş bu işe yatırım yapan ilk kulüptür. Avrupa'da birçok farklı müsabakada yer aldı" dedi. TEKNOFEST Girişimci ve Teknoloji Danışmanı Melih Erdem; "TEKNOFEST havacılık ve uzay alanında yarışmalar düzenlenmekte ve gençlere fırsatlar vermektedir. Sadece savunma sanayi değil, uzay teknolojisi ve siber alanda da çalışmalar yapıyoruz ve projeleri olan gençlere de destek veriyoruz. Teknolojinin sürdürülebilir olduğunu kanıtlamayı hedefliyoruz." Şeklinde konuştu.

HABERLER.COM CEO'SU AV. BEDİA TEYMUR. "ÇALIŞIRKEN KADIN YA DA ERKEK AYRIMINA DEĞİL; GERÇEKTEN HEP BİRLİKTE ÜRETMEYE ODAKLANMAK GEREK"



"Dijital Çağda Geleceği Yöneten Kadınlar" panelini, Muka Metal YK Üyesi Ebru Kantarcı Kayaoğlu'nun moderatörlüğünü üstlendi. Panelde konuşmacı olan Haberler.com CEO'su Av. Bedia Teymur; "Teknoloji kadın ya da erkek herkese kendi işini kurma fırsatı veriyor. Biz 5 kişi ile başladığımız işimizi sondakika.com, haberler.com gibi büyük haber platformları haline dönüştürerek medyaya kazandırdık. Çalışırken kadın ya da erkek olmaya değil; gerçekten hep birlikte üretmeye odaklanmak gerekir" dedi. Diğer bir kadın konuşmacı olan Gözüküçük Makine YK Başkanı ve Kayseri Sanayi Odası Meclis Üyesi Zuhal Gözüküçük ise, yönettiği kriz süreci sonrasında CERN tedarikçisi olmaya giden deneyimlerini paylaştı.

STAJ YAPTIĞI FİRMAYA ORTAK OLDU.



Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç moderatörlüğünde gerçekleşen "Geleceğe Adaptasyon: Metamorfoz" adlı panelde ise, Sky Meta Kurucu Ortağı Emre Oskay; üniversite eğitimi boyunca yapımcı olmak istediğini ve bu alanda kendini geliştirdiğinin altını çizdi. Staj yaptığı firmada ortaklığa kadar giden hikayesini dinleyicilerle paylaştı. Diğer konuşmacılardan Nekos Arts Media Kurucusu Necati Kocabay ve Arslantaş Medya & Remy Global' in Kurucusu Haluk Arslantaş panelde yerini aldı. İnternetin geleceği olarak görülen 'Metaverse' dünyasının konuşulduğu panelde, değişen dünya ile yeni iş kollarının oluştuğunu özellikle yazılımcılara, içerik yöneticilerine ve videographer' lara olan ihtiyacın her geçen gün arttığının altı çizildi.

"Enerjinin Değeri- Geleceği İnşa Etmek" başlığı ile son özel oturum ise Foton Solar Enerji kurucusu Fatih Ataç tarafından gerçekleştirildi.

Anatolian Business Forum Kurucu Ortak & Başkanı Anıl Taşdemir'in yönettiği "Geleceğe Sektörel Bakış" başlıklı panelde, söz Kayseri'nin önde gelen iş insanlarındaydı. Artaş Grup Y.K. Üyesi Serhan Çetinsaya, Çene Cerrahı Hakan Ocak ve Çemen's Kurucusu Hülya Tiritoğlu, dijitalleşmenin bulundukları sektörün gelişimine nasıl etkileri olduğunu ve bu süreçte yaşadıkları deneyimleri katılımcılar ile paylaştılar.