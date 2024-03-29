İSTANBUL 24°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2024 Cuma / 20 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anavatan Partisi Antalya'da AK Parti'yi destekleme kararı aldı
Güncel

Anavatan Partisi Antalya'da AK Parti'yi destekleme kararı aldı

Anavatan Partisi, pazar günü yapılacak yerel seçimlerde, AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü ile Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer'i destekleme kararı aldı.

AA29 Mart 2024 Cuma 16:21 - Güncelleme:
Anavatan Partisi Antalya'da AK Parti'yi destekleme kararı aldı
ABONE OL

Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı, yazılı açıklamasında, kararın Antalya'nın geleceğine yönelik büyük bir adım olduğunu, tamamen halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda alındığını ifade etti.

Narlı, Anavatan Partisi'nin, vatandaşların önceliklerini her zaman en ön planda tuttuğunu vurgulayarak, "Yapılan saha çalışmaları ve bölge halkının talepleri doğrultusunda bu önemli kararı almış bulunmaktayız. Antalya'nın gelişimi için Hakan Tütüncü'nün liderlik becerileri ve tecrübesi, Kepez için de Rıza Sümer'in vizyonu büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.