1 Ekim 2025 Çarşamba
Güncel

Anayasa Mahkemesi'nde yeni dönem: Bugün devreye alındı

Anayasa Mahkemesince (AYM), avukatların bireysel başvurularını elektronik ortamda yapabilmesi için UYAP Avukat Portalı üzerinden yeni uygulamayı başlattı

1 Ekim 2025 Çarşamba 11:37
Anayasa Mahkemesi'nde yeni dönem: Bugün devreye alındı
ABONE OL

Anayasa Mahkemesince (AYM), avukatların elektronik ortamda bireysel başvuru yapmasına imkan sağlayan yeni uygulama bugün devreye alındı. Uygulamayla birlikte başvurular, UYAP Avukat Portalı üzerinden de alınmaya başlandı.

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Anayasa Mahkemesi iç tüzüğünün 63. maddesi uyarınca bireysel başvurular, doğrudan müracaatın yanı sıra mahkemeler, ceza infaz kurumları veya yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla yapılabiliyor.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun 3 Haziran 2025 tarihinde aldığı karar uyarınca avukatların elektronik ortamda da bireysel başvuru yapabilmesinin önü açıldı.

Bugün devreye sokulan yeni uygulama sayesinde artık UYAP Avukat Portalı üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Yeni uygulamayla bireysel başvuru süreçlerinin daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Açıklamada, AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın, söz konusu uygulamayı duyurduğu, bireysel başvurunun 13. yıl dönümü kapsamında düzenlenen sempozyumdaki ifadelerine de yer verildi.

AYM'nin hak arama yollarının etkinliğini artırmak amacıyla teknolojik gelişmelere özel bir önem atfettiğini belirten Özkaya, şunları kaydetti:

"1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bireysel başvuruların elektronik ortamda, UYAP Avukat Portalı üzerinden de yapılabilmesinin mümkün hale geldiği müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık avukatlarımızın UYAP sistemi üzerinden başvuru yapabilmesi, hayata geçirilmiş olacaktır. Böylelikle hem erişilebilirlik artmış olacak hem de başvuru süreçlerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde yürütülmesinin önü açılacaktır. Bu yenilik, bireysel başvurunun toplumsal işlevini daha da güçlendirecek ve hak arama yollarının çağın teknolojik imkanlarıyla uyumlu hale gelmesini sağlayacaktır."

